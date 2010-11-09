Нужно выполнить следующие действия: 1. Установить приложение на Андроид устройство (телефон / планшет). 2. Зарегистрироваться и пройти авторизацию 3. Добавить тестового пользователя в список друзей 5. Сделать видео звонок тестовому пользователю Требования: 1) Андроид устройство с фронтальной или/и основной камерой 2) Версия ...
- $12Тестирование ПО1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $20
В связи с выпуском новой версии Android приложения для международных звонков, разыскиваем бета тестеров. В качестве вознаграждения вы получите 20$ на счет вашего аккаунта и сможете звонить в любую точку мира. Вам нужно будет проверить установку, сделать ...Тестирование ПО1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $30
Выполнить 40 тест-кейсов для VOIP тестирования приложения на MAC 64-bit. Пример тест-кейса: Steps: 1. Click on 'Register' button 2. Type input data in registration form 3. Accept Terms of Services and then click 'Register' button Expected Results: - Flash message "Registration ...Тестирование ПО5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $10
Необходимо выполнить 5 тестов на Вашем Android устройствe: 1. Установить Android приложение с Android market 2. Зарегистрироваться 3. Сделать звонок на наш тестовый аккаунт 4. Пригласить друга 5. Написать сообщение на наш тестовый аккаунт Результатом Вашей работы должен быть отчет со ...Тестирование ПОнет заявокЗакрыт13 лет назад
- $10
Необходимо выполнить 5 тестов на Вашем Android устройствe: 1. Установить Android приложение с Android market 2. Зарегистрироваться 3. Сделать звонок на наш тестовый аккаунт 4. Пригласить друга 5. Написать сообщение на наш тестовый аккаунт Результатом Вашей работы должен быть отчет со ...Тестирование ПО4 исполнителяЗавершен13 лет назад
- $10
Необходимо выполнить 5 тестов на Вашем Android устройствe: 1. Установить Android приложение с Android market 2. Зарегистрироваться 3. Сделать звонок на наш тестовый аккаунт 4. Пригласить друга 5. Написать сообщение на наш тестовый аккаунт Результатом Вашей работы должен быть отчет со ...Тестирование ПО7 исполнителейЗавершен13 лет назад
- $75
Необходимо выполнить верстку трех PSD макетовHTML-верстка1 исполнительЗакрыт13 лет назад