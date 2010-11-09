irinach

Ирина Черненко irinach

 
37 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
UHF
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Выполнить 5 тестов на Вашем Android устройстве
Никаких проблем с заказчиком, четкая постановка задачи, оплата в срок, рекомендую
Отличная работа! Большое спасибо.
Ответный отзыв
Draik
32 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Выполнить 5 тестов на Вашем Android устройстве
Отличный заказчик, приятно было сотрудничать. Подробное описание задания, проверка и оплата без задержек.
Спасибо - все отлично!
Ответный отзыв
Barmaglot11
Алексей 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв
$10
10 баллов
13 лет назад
Выполнить 5 тестов на Вашем Android устройстве
Все прошло отлично. Задержек с проверкой и выплатой никаких.
Спасибо - все отлично
Ответный отзыв