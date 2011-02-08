Выполнить 5 тестов на Вашем Android устройстве

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование ПО
Завершен5 заявок338 просмотров

Необходимо выполнить 5 тестов на Вашем Android устройствe:

1. Установить Android приложение с Android market

2. Зарегистрироваться

3. Сделать звонок на наш тестовый аккаунт

4. Пригласить друга

5. Написать сообщение на наш тестовый аккаунт

Результатом Вашей работы должен быть отчет со скриншотами в формате, который Вы получите перед началом работы.

За каждый найденный незадокументированный дефект начисляется дополнительная оплата - 5 wmz.

Тестируемое приложение - клиент VOIP телефонии.

Основная задача проекта - протестировать базовые функции на максимально возможном количестве Android устройств.

Android
14 лет назад
irinach
38 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранные исполнители

antonder
Антон 
41 год
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
S1ash
35 лет
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
14 лет назад
$10
1 день
vladracer
30 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва
14 лет назад
$10
1 день
UHF
45 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$10
1 день
Отличная работа! Большое спасибо.
Никаких проблем с заказчиком, четкая постановка задачи, оплата в срок, рекомендую

Заявки фрилансеров

antonder
Антон 
41 год
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
S1ash
35 лет
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
14 лет назад
vladracer
30 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва
14 лет назад
UHF
45 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад

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