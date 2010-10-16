Тестирование ПО на уязвимость

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование ПО
Закрыт2 заявки217 просмотров

Протестировать ПО компании на уязвимость. Связка бэкофис+фронтофис.

Протестировать информационные сервисы компании - сервер L2TP, ftp, mail

По результатам теста создать отчет по рекомендациям устранения проблем с безопасностью

14 лет назад
popovius
Цц 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
20 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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