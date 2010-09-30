Подключение robokassa к joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование ПО
Закрыт4 заявки276 просмотров

Нужно разработать биллинг на joomla без использования Vierturmart,так что-бы был подробный код в котором я поменяю только логин и пароль.

Joomla
14 лет назад
djkjlz777
Владимир 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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