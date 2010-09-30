Необходимо выполнить 5 тестов на Вашем Android устройствe: 1. Установить Android приложение с Android market 2. Зарегистрироваться 3. Сделать звонок на наш тестовый аккаунт 4. Пригласить друга 5. ...
Подключение robokassa к joomla
Нужно разработать биллинг на joomla без использования Vierturmart,так что-бы был подробный код в котором я поменяю только логин и пароль.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Тестирование ПО7 исполнителейЗавершен14 лет назад
Надо качнуть 2 программы (100мб и 20мб), и запустить их на японской или корейской WinXP, под именем пользователя состоящим из только японских или корейских иероглифов. Сообщить, запускаются они или нет, и дать ...Тестирование ПО2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Кому интересно и у кого есть BlackBerry с прошивкой 4.5 и выше, необходимо протестировать звонки заграницу для приложения Freeje. Собственно вот сами триальные приложения: http://freeje.com/fortesters/blackberry/touch.rar http://freeje.com/fortesters/blackberry/non_touch.rar (первая ссылка для BB тачей, ...Тестирование ПО1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $10
Добрый вечер, требуется на сайте интернет магазина найти вредоносное ПО, нужен человек знакомый как встраивается и где может находиться код вируса.Закрыт14 лет назад
Нужно протестить сайт на взлом, нагрузить сервер и т д Только кто из Киева и Харькова, оплата при переговорах Тематика сайта платежная системаТестирование ПО6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
Проекту по продажи подписок на впн-сервис требуються бета-тестеры для тестирования со стороны клиентов и описание багов. - Опыт работы с впн подключениями pptp,openvpn,l2tp обязателен - наличие телефонов с ос – ...Тестирование ПО2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно пощелкать сайт www.bestbalticbrides.com на IE6 Найти проблемы совместимости сайта с Internet Explorer 6 версии. Написать про нихЗакрыт15 лет назад
Прежде всего для тестирования функциональности и на предмет явных слетов/багов. Опыт работы тестером обязателен. В заявке укажите стоимость вашей работы исходя из того, что вам понадобится потратить на проект примерно 20 часов. Игра сделана как ...Тестирование ПО1 исполнительЗавершен15 лет назад
Нужно протестировать скрипт особых навыков не нужно для связи три два три ноля шесть два семь восемь а с яЗакрыт15 лет назад