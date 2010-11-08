Нужно разработать биллинг на joomla без использования Vierturmart,так что-бы был подробный код в котором я поменяю только логин и пароль.
DDOS тестирование
Необходимо организовать DDOS на сайт. Хотим протестировать веб-сервер.
Права на сайт имеются полные. DDOS необходим с разных IP. толщина канала - сотка (M9 площадка).
Время - неделя.
Офис в москве, если необходимо - можем предоставить все документы (договора с хостером, договор с nic.ru)
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