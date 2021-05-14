Мы ищем активных молодых людей готовы работать и развивать свои умения.

В нашу команду нужны python программисты для написания тестовых вариантов программ. Это работа с запросами к сайтам, тестирование в selenium и подобное. Мы обучаем самостоятельно своих работников новым технологиям. От вас требуется только желание учиться и основы программирования в python.

Работа удаленная. Вы можете работать со своих компьютеров, а можете подключаться к нашим серверам и работать на них.

График свободный. Вы можете выбрать время с 06:00 до 23:00. Главное чтобы не менее 4 часов и не более 8 часов в день.

Зарплата 5 долларов в час. Выплачивается каждую пятницу до 18:00.

Курсы. Мы регулярно проводим обучение своих работников самостоятельно. Для вас они абсолютно бесплатны.