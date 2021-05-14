Нужны python программисты

$800
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование ПО
Закрыт44 заявки1797 просмотров

Мы ищем активных молодых людей готовы работать и развивать свои умения.

В нашу команду нужны python программисты для написания тестовых вариантов программ. Это работа с запросами к сайтам, тестирование в selenium и подобное. Мы обучаем самостоятельно своих работников новым технологиям. От вас требуется только желание учиться и основы программирования в python.

Работа удаленная. Вы можете работать со своих компьютеров, а можете подключаться к нашим серверам и работать на них.

График свободный. Вы можете выбрать время с 06:00 до 23:00. Главное чтобы не менее 4 часов и не более 8 часов в день.

Зарплата 5 долларов в час. Выплачивается каждую пятницу до 18:00.

Курсы. Мы регулярно проводим обучение своих работников самостоятельно. Для вас они абсолютно бесплатны.

PythonSelenium
4 года назад
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Заявки фрилансеров

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