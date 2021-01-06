Ошибка в PHP-коде и тестирование с PHPUnit

Необходимо написать код тест-кейса для проведения тестирования ОДНОЙ определенной функции на PHPUnit и пошагово описать, каким образом и с

какими результатами происходит тестирование. Тестирование производится

над формой заполнения персональных данных на сайте. Сайт написан на

чистом JS,PHP и не выкладывался на хостинг, поэтому буду кидать все

материалы архивом на почту. Все поля данной формы являются обязательными

для заполнения – это и необходимо проверить с помощью PHP Unit.

Желательно, чтобы сам процесс проведения тестирования был записан

захватом экрана, но так же можно детально описать все шаги текстовым

файлом.

Так же в коде этой же формы имеется ошибка – при выборе одного определенного элемента и подтверждения отправки формы, происходит

ошибка Json, но данные записываются в бд (а не должны). Подробнее

проблему опишу лично.