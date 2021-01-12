Тестировщик сервиса

$1000
Тестирование ПОЗакрыт6 заявок1030 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Привет! Наша команда занимается разработкой решений в Open Finance (DeFI). Ищем в свой проект профессионального тестировщика. 

Задачи:

  • ежедневное тестирование UI;
  • обнаружение, документирование и отслеживание дефектов;
  • взаимодействие с командой разработки;
  • готовность действовать в условиях неопределенных/быстро меняющихся требований;
  • опыт работы в системах учета багов/требований.
круто если умеешь

написание тестов под ангуляр;

  • проведение нагрузочного тестирования;
опыт работы с Angular, jenkins, adonis;

  • опыт написания автотестов;
  • знание современных фронтэнд/бэкэнд технологий;
за эти навыки +50% к оплате

Условия сотрудничества:

  • оплата оклад + бонусная часть;
  • преимущественно рассматриваем сотрудника в штат (офис в центре Москвы, 5 минут от метро Динамо);
  • можем рассмотреть специалиста на аутсорсинге.
Откликайся на вакансию, если ты обладаешь перечисленными компетенциями. Мы максимально открыты к диалогу и хотим быть полезны друг другу. Знакомство с командой будет по видео связи.
3 года назад
AF2021
Арина 
26 летРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад