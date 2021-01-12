Тестировщик сервиса

Привет! Наша команда занимается разработкой решений в Open Finance (DeFI). Ищем в свой проект профессионального тестировщика.

Задачи:

ежедневное тестирование UI;

обнаружение, документирование и отслеживание дефектов;

взаимодействие с командой разработки;

готовность действовать в условиях неопределенных/быстро меняющихся требований;

опыт работы в системах учета багов/требований.

круто если умеешь

написание тестов под ангуляр;

проведение нагрузочного тестирования;

опыт работы с Angular, jenkins, adonis;

опыт написания автотестов;

знание современных фронтэнд/бэкэнд технологий;

за эти навыки +50% к оплате

Условия сотрудничества:

оплата оклад + бонусная часть;

преимущественно рассматриваем сотрудника в штат (офис в центре Москвы, 5 минут от метро Динамо);

можем рассмотреть специалиста на аутсорсинге.

Откликайся на вакансию, если ты обладаешь перечисленными компетенциями. Мы максимально открыты к диалогу и хотим быть полезны друг другу. Знакомство с командой будет по видео связи.