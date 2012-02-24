Нужно оттестировать верстку на iPad с iOS 5 стандартным браузером системы - Safari.

Нужно быть на связи где-то около часа, чтобы сразу протестировать изменения.

Оплата через ЯД.

Нужен будет только человек, у которого сразу же будет одна известная ошибка.

Ссылку я дам.