ПО для координации перевода java-аплетов

Мы разрабатываем приложения для мобильных телефонов. В основном это стандартные приложения типа *.jar & *.jad; *.sis; *.apk и другие виды мобильных приложений. Наше программное обеспечение переводится на десятки различных языков. В данный момент у нас нет никакой системы координации переводов и мы вынуждены выполнять всю работу по компиляции переводов в виде приложений вручную.

Алгоритм тестирования переводов в этом случае у нас таков:

1. Мы рассылаем переводчикам *.XML файлы на английском языке, взамен мы получаем переведённые XML файлы на корейском, французском, немецком и т.д.

2. Мы рассылаем скомпилированные мобильные приложения обратно переводчикам, переводчики тестируют интерфейс приложения на своём родном языке.

3. Как только выявляются ошибки, переводчики пишут нам. А таких ошибок после первого тестирования обычно выявляется очень много. И если нам нужно изменить несколько строк в файле, это превращается в неприятный процесс. Для этого мы распаковываем эти строки, создаём новый XML файл, отправляем его переводчикам, после принятия новых изменений - изменение этого места в других переводах, компиляция и проверка всех файлов.

Мы ищем какое-либо готовое решение, которое создаст необходимые условия для того чтобы этот процесс протекал с минимальными временными затратами.

В данный момент я знаю только одно из приложений которое выполняет примерно эти функции: Microsoft SharePoint, но я всё ещё не уверен в том что оно нам подходит.

Бюджет: зависит от решений которые вы можете предложить.

Спасибо за любые идеи.