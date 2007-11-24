Поиск багов

Доброго времени. Я занимаюсь разработкой программ как для интернета (функциональные сайты), так и для Windows.

И для повышения качества выпускаемой продукции решил найти человека, который будет искать баги.

Сразу говорю, сейчас оплата будет весьма невелика, т.к. я только раскручиваюсь и заказов пока мало, и будет зависеть исключительно от продуктивности труда. Т.е. нашел баг - получил вознаграждение.

От кандидатов нужно:

1. Резюме об общих познаниях в области программирования и общей компьютерной практики, чем сейчас занимаетесь, в каком режиме можете работать, по каким дням.

2. Готовность быстро приступать к разовым работам.

3. Готовность к малой оплате (в начале).

4. Готовность к продолжительному сотрудничеству.

5. Постоянное проживание на территории Республики Беларусь.

6. Стабильная связь MTS.

7. Интернет.

8. Понимать, что работа будет наполовину держаться на энтузиазме.

Писать только сюда, ICQ, email не трогать.