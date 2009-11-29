Протестировать сайт на прочность

Здравствуйте.

Имеется самописная CMS, но нет уверенности в ее устойчивости к взлому. Требуется протестировать, сообщить возможные уязвимости и способы их закрытия.

Естественно сайт находится под моим управлением, речи о взломе чужого сайта быть не может. Все исходные материалы (код, бэкап базы) есть.

для хитрецов специально оставлена пара известных дыр, найти которые может любой, кто разбирается в данном вопросе.

ОГРОМНАЯ просьба НЕ писать в контакты, оставляйте предложения срока и цены здесь, комментарии скрыты.

Ссылку на сайт дам только в переписке.