Протестировать сайт на прочность

Тестирование ПОЗавершен9 заявок281 просмотр
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Здравствуйте.

Имеется самописная CMS, но нет уверенности в ее устойчивости к взлому. Требуется протестировать, сообщить возможные уязвимости и способы их закрытия.

Естественно сайт находится под моим управлением, речи о взломе чужого сайта быть не может. Все исходные материалы (код, бэкап базы) есть.

для хитрецов специально оставлена пара известных дыр, найти которые может любой, кто разбирается в данном вопросе.

ОГРОМНАЯ просьба НЕ писать в контакты, оставляйте предложения срока и цены здесь, комментарии скрыты.

Ссылку на сайт дам только в переписке.

14 лет назад
franky
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
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Андрей 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$25
1 день
Оперативно, профессинально, хорошее знание уязвимостей.
Рад был работать с Дмитрием ,четкие задачи и своевременная оплата.
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