Протестировать сайт, программу

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование ПО
Закрыт2 заявки318 просмотров

Проделать путь как обычный пользователь от поиска нашего продукта (органайзер ЛидерТаск www.leadertask.ru) до установки и покупки.

Увидеть программу/сайт глазами пользователя: ленивый, туповатый, спешаший.

Найти слабые места в программе и написать о них в отчете.

заполнить отчет:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dG5HZnRLaGJnSkU2WEJsVWNNeG82SEE6MQ

за отчет = 1т.р.

13 лет назад
gvozdok
Иван 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

6ect
Олег 
34 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

6ect
Олег 
34 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад