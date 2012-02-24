Вирус или скрипт на сайте

Нужно оттестировать верстку на iPad с iOS 5 стандартным браузером системы - Safari. Нужно быть на связи где-то около часа, чтобы сразу протестировать изменения. Оплата через ЯД. Нужен будет только человек, у которого сразу же будет одна известная ...
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На сайте прописана переадресация в .htaccess, он размещен во всех папках, его невозможно удалить - он появляется снова! нужно почисить сайт. Сайт на джумле! Пишите цену и сроки?
Потом рассказать мне где же был этот файл который воссоздавал .htaccess. сайт http://art-kolag.ru/
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