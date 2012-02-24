Вирус или скрипт на сайте

На сайте прописана переадресация в .htaccess, он размещен во всех папках, его невозможно удалить - он появляется снова! нужно почисить сайт. Сайт на джумле! Пишите цену и сроки?

Потом рассказать мне где же был этот файл который воссоздавал .htaccess. сайт http://art-kolag.ru/