Вирус или скрипт на сайте

Тестирование ПОЗакрыт7 заявок255 просмотров
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На сайте прописана переадресация в .htaccess, он размещен во всех папках, его невозможно удалить - он появляется снова! нужно почисить сайт. Сайт на джумле! Пишите цену и сроки?

Потом рассказать мне где же был этот файл который воссоздавал .htaccess. сайт http://art-kolag.ru/

12 лет назад
nikerina
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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