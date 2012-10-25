Senior QA/QC engineer

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование ПО
Закрыт2 заявки238 просмотров

Приглашаем на удаленную работу Senior QA/QC engineer.

Обязательно:

* Опыт в тестировании не менее 2х лет

* Понимание теории тестирования

* Опыт составления тест планов

* Владение техниками тест дизайна

* Понимание процессов разработки программного обеспечения

Приветствуется:

* Знание основ и языков программирования

* опыт работы с wmware

* понимание http\https протокола

* ISTQB сертификат

* опыт работы с вики

Удаленная работа, full-time, оплачиваемый отпуск. Заработная платам от 1000$ -1300$

13 лет назад
Dana_0
Дана 
44 года
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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