Данные: Имеется сайт на движке joomla 1.0.12 с доработками в коде. Ресурс расположен на выделенном сервере Intel Core i7 920, 8x2.666 (HT), 12 Gb ОЗУ Проблема: Во время ...
Senior QA/QC engineer
Приглашаем на удаленную работу Senior QA/QC engineer.
Обязательно:
* Опыт в тестировании не менее 2х лет
* Понимание теории тестирования
* Опыт составления тест планов
* Владение техниками тест дизайна
* Понимание процессов разработки программного обеспечения
Приветствуется:
* Знание основ и языков программирования
* опыт работы с wmware
* понимание http\https протокола
* ISTQB сертификат
* опыт работы с вики
Удаленная работа, full-time, оплачиваемый отпуск. Заработная платам от 1000$ -1300$
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