Оптимизация сайта на Joomla под высокие нагрузки

Есть функциональные тесты в Excel. Для них есть несколько уже написанных и работающих автотестов. Их можно использовать как пример. Необходимо написать как можно больше хороших тестов до 31 августа. Приложение - http://grabilla.com/0281c-6f2b71a4-ead1-43cb-b93c-0b1fd29b0648.png ...