Оптимизация сайта на Joomla под высокие нагрузки

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование ПО
Завершен1 заявка152 просмотра

Данные:

Имеется сайт на движке joomla 1.0.12 с доработками в коде.

Ресурс расположен на выделенном сервере Intel Core i7 920, 8x2.666 (HT), 12 Gb ОЗУ

Проблема:

Во время пиковых нагрузок (>2000 посетителей онлайн) сервер ложится.

Задача:

Максимально оптимизировать сайт, сервер и БД под высокие нагрузки, сделав работу ресурса стабильной, предоставить отчет.

Условия сдачи и оплаты:

Предоплата 10%

После выполнения работы и предоставления отчета 40%

Через неделю после окончания работы, если проблема не будут выявлена снова — оставшиеся 50%, если повтор — доработка.

Joomla
13 лет назад
mb68109
42 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад
$75
1 день
Семен, огромное тебе спасибо! За оперативность и безукоризненность работы. Теперь сайт работает как часы! Всем рекомендую!
приятный адекватный заказчик

Заявки фрилансеров

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад

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