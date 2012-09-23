Здравствуйте! Ищем опытного специалиста по тестированию игр в социальных сетях, чтобы он мог курировать работу - ставить и контролировать задачи по тестированию, Ваш оклад обсуждается на собеседовании и может быть от ...
Оптимизация сайта на Joomla под высокие нагрузки
Данные:
Имеется сайт на движке joomla 1.0.12 с доработками в коде.
Ресурс расположен на выделенном сервере Intel Core i7 920, 8x2.666 (HT), 12 Gb ОЗУ
Проблема:
Во время пиковых нагрузок (>2000 посетителей онлайн) сервер ложится.
Задача:
Максимально оптимизировать сайт, сервер и БД под высокие нагрузки, сделав работу ресурса стабильной, предоставить отчет.
Условия сдачи и оплаты:
Предоплата 10%
После выполнения работы и предоставления отчета 40%
Через неделю после окончания работы, если проблема не будут выявлена снова — оставшиеся 50%, если повтор — доработка.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1700Тестирование ПОнет заявокЗакрыт13 лет назад
Есть функциональные тесты в Excel. Для них есть несколько уже написанных и работающих автотестов. Их можно использовать как пример. Необходимо написать как можно больше хороших тестов до 31 августа. Приложение - http://grabilla.com/0281c-6f2b71a4-ead1-43cb-b93c-0b1fd29b0648.png ...Закрыт13 лет назад
- $250
Вакансия удаленного тестировщика на полный рабочий день с обучением. Функциональное тестирование веб-приложений, порталов, сайтов, мобильных приложений. Приветствуются базовые знания технологического процесса тестирования, багрепортинга, верификации, умение работать с документами, требованиями, системами багрекинга. ...Тестирование ПО5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Вакансия удаленного тестировщика на полный рабочий день. Функциональное тестирование веб-приложений, порталов, сайтов, мобильных приложений. Знания технологического процесса тестирования, багрепортинга, верификации, умение работать с документами, требованиями, системами багрекинга. Работать предстоит по тест-планам. Умение составлять ...Закрыт13 лет назад
- $500
Компания AMT-GAMES ищет младшего тестировщика игр на iOS для удаленной работы В КОМАНДЕ. Обязанности: * Ежедневное тестирование игр от компании * Отчеты ...Закрыт13 лет назад
- $150
На постоянную работу 4 часа в день требуется тестировщик и контент-менеджер Задачи: - тестирование веб-приложений и порталов - управление контентом — подбор материалов, рерайт, копирайт, форумы ...Закрыт13 лет назад
- $150
На постоянную работу 4 часа в день требуется контент-менеджер/тестировщик. Задачи: - тестирование веб-приложений и сайтов - тестирование win32, android, ios приложений - управление контентом - подбор материалов, рерайт, копирайт, работа с ...Тестирование ПО5 заявокЗакрыт13 лет назад
Компания "ERS GАМЕ STUDIOS" (г.Киев) приглашает на постоянную работу Руководителя QA отдела Задачи: - Тестирование казуальных игр на платформах PC и Mac Необходимо: ...Закрыт13 лет назад
Лондонской компании с центром разработки в Харькове требуется Senior QA engineer Требования: • понимание жизненного цикла дефектов и документооборота QA • опыт работы с Selenium test suit Обязанности: • разработка ...Закрыт13 лет назад
- $1200
Обязанности и что нужно делать: * составление плана тестирования; * написание тест-кейсов; * мануальное тестирование веб-проектов (фронтенд и бэкенд); * написание модульных тестов PHPUnit ...Закрыт13 лет назад