Скрипты на языке Питон

Работаю Manual QA Engineer. Не хватает мотивации просто начать, пытался смотреть видео, но одному сложно. Планирую созвоны по 1 часу 2 раза в неделю, где я шарю экран, делаю. Очень хочу изучить следующее: - Настроить Jenkins, развернуть на удаленном ...
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