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Тестирование биллинговой системы сотовой связи
ИТ компания ищет сотрудников для удаленной работы на должности "Тестировщик ПО".
Работа по договору, на дому. График работы - индивидуальный.
Оплата почасовая. От 3$ в час. Минимальная выработка - 30 часов в неделю.
Выплата ежемесячно любым удобным способом.
Все необходимое для тестирования (сценарий тестирования, шаблон отчета) предоставляется.
Необходимо:
Личные качества:
1. Усидчивость;
2. Хорошая обучаемость;
3. Дисциплинированность;
Знания:
1. Базовые знания СУБД;
2. Базовые знания реляционных моделей БД;
3. Базовые знания технологий сотовой связи;
4. Базовые знания этапов и методов тестирования;
5. SQL на уровне запросов;
Программно-аппаратные средства:
1. Наличие ПК;
2. Интернет не ниже 256 Кбит/с (Желательно анлим по траффику);
3. Установленная на ПК программа Skype;
4. Микрофон и наушники (гарнитура);
Подробности ICQ 459672008
Skype gttesters
PS. На вопросы отвечаю только в ICQ или Skype.
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