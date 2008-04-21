Тестирование биллинговой системы сотовой связи

ИТ компания ищет сотрудников для удаленной работы на должности "Тестировщик ПО".

Работа по договору, на дому. График работы - индивидуальный.

Оплата почасовая. От 3$ в час. Минимальная выработка - 30 часов в неделю.

Выплата ежемесячно любым удобным способом.

Все необходимое для тестирования (сценарий тестирования, шаблон отчета) предоставляется.

Необходимо:

Личные качества:

1. Усидчивость;

2. Хорошая обучаемость;

3. Дисциплинированность;

Знания:

1. Базовые знания СУБД;

2. Базовые знания реляционных моделей БД;

3. Базовые знания технологий сотовой связи;

4. Базовые знания этапов и методов тестирования;

5. SQL на уровне запросов;

Программно-аппаратные средства:

1. Наличие ПК;

2. Интернет не ниже 256 Кбит/с (Желательно анлим по траффику);

3. Установленная на ПК программа Skype;

4. Микрофон и наушники (гарнитура);

Подробности ICQ 459672008

Skype gttesters

PS. На вопросы отвечаю только в ICQ или Skype.