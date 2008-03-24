Удаленное тестирование

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Закрыт4 заявки346 просмотров

Для тестирования смс сервиса требуются абоненты оператора LIFE (Украина). Подробности по icq 477951008

17 лет назад
Avantmob
Павел 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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