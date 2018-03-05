Тестировка мобильного приложения

Программа официально одобрена плеймаркетом, на рынке уже больше года. Вкратце о работе - Наши пользователи начали жаловаться о том, что приложение начинает глючить во время зарядки мобильного, поэтому тестировать работу приложения мы будем при подключении телефона к зарядному устройству. Все ошибки постараемся найти и устранить в течении одного часа! По поводу оплаты - за работу, мы заплатим Вам от 40 до 60 долларов зависимо от того, на сколько затянется процесс, но точно, не более часа. А непосредственно после установки, мы готовы будем оплатить аванс 20 долларов на карту Вашего банка. Если такие условия Вас устраивают, пожалуйста, ждем Вашего ответа!"