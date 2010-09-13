Потестировать веб-приложение, найти ошибки

Настройка скрипта Shop-Script очистка от вирусов Установка антивируса . Срочно !!! Бюджет не ограничен
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется web-приложение - open source система для трекинга рабочего времени - Anuko Time Tracker - http://www.anuko.com.
Ваша задача - найти проблемы в приложении и чётко задокументировать их. Среди прочего, нужно уделить внимание следующему:
- Базовая функциональность - создание, редактирование, удаление юзеров, проектов, задач.
- Ввод времени.
- Корректность итоговых сумм в отчетах и инвойсах.
- Импорт и экспорт команд. Для этого нужно установить приложение. Документ по установке: http://www.anuko.com/content/time_tracker/install_guide/index.htm (если установить не сможете, укажите в заявке - рассмотрим их и БЕЗ тестирования этого пункта).
Тестировать можно здесь: http://test.wrconsulting.com
Документация по использованию: http://www.anuko.com/content/time_tracker/open_source/user_guide.htm
Если сможете качественно сделать - просьба указать стоимость работы и примерный срок выполнения. Спасибо!
ВНИМАНИЕ! ИДЕАЛЬНЫМ индикатором для выбора неизвестного нам исполнителя является какая-то уже найденная Вами проблема.
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