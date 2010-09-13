Потестировать веб-приложение, найти ошибки

Имеется web-приложение - open source система для трекинга рабочего времени - Anuko Time Tracker - http://www.anuko.com.

Ваша задача - найти проблемы в приложении и чётко задокументировать их. Среди прочего, нужно уделить внимание следующему:

- Базовая функциональность - создание, редактирование, удаление юзеров, проектов, задач.

- Ввод времени.

- Корректность итоговых сумм в отчетах и инвойсах.

- Импорт и экспорт команд. Для этого нужно установить приложение. Документ по установке: http://www.anuko.com/content/time_tracker/install_guide/index.htm (если установить не сможете, укажите в заявке - рассмотрим их и БЕЗ тестирования этого пункта).

Тестировать можно здесь: http://test.wrconsulting.com

Документация по использованию: http://www.anuko.com/content/time_tracker/open_source/user_guide.htm

Если сможете качественно сделать - просьба указать стоимость работы и примерный срок выполнения. Спасибо!

ВНИМАНИЕ! ИДЕАЛЬНЫМ индикатором для выбора неизвестного нам исполнителя является какая-то уже найденная Вами проблема.