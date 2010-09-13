Потестировать веб-приложение, найти ошибки

$25
Тестирование сайтовЗавершен4 заявки285 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Имеется web-приложение - open source система для трекинга рабочего времени - Anuko Time Tracker - http://www.anuko.com.

Ваша задача - найти проблемы в приложении и чётко задокументировать их. Среди прочего, нужно уделить внимание следующему:

- Базовая функциональность - создание, редактирование, удаление юзеров, проектов, задач.

- Ввод времени.

- Корректность итоговых сумм в отчетах и инвойсах.

- Импорт и экспорт команд. Для этого нужно установить приложение. Документ по установке: http://www.anuko.com/content/time_tracker/install_guide/index.htm (если установить не сможете, укажите в заявке - рассмотрим их и БЕЗ тестирования этого пункта).

Тестировать можно здесь: http://test.wrconsulting.com

Документация по использованию: http://www.anuko.com/content/time_tracker/open_source/user_guide.htm

Если сможете качественно сделать - просьба указать стоимость работы и примерный срок выполнения. Спасибо!

ВНИМАНИЕ! ИДЕАЛЬНЫМ индикатором для выбора неизвестного нам исполнителя является какая-то уже найденная Вами проблема.

13 лет назад
wrc
Канада
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Ordinec
Сергей 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$25
5 дней
Тестирование произведено качественно. Найдено несколько проблем, среди них одна серьёзная - а именно "При эскпорте данных в формате bzip скачивается пустой файл". Предоставлен подробный отчёт по багам в формате Excel, со скриншотами. Рекомендую.
Приятный заказчик, интересный проект. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.