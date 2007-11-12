Причесать сайт.

Есть сайт. www.adlive.com.ua Необходимы идеи на усовершенствование сайта! Тоесть конкретные предложения, что добавить, что убрать, но на конкретных примерах. Например: "Вот есть такой-то блок заказа на таком-то сайте. Предлагаю его использовать тут и подправить его под ФС компании." Можно считать это конкурсом. Кто предложит самые толковые идеи, но обоснованные, тот получил оплату в размере до 30 у.е. + дальнейшее сотрудничество!

Важно вот что: на сайте много текста! Реально много! Как это исправить но в то же время чтоб сат не сплошной картинкой стал?

Основная идея: читаемость текста, максимальный акцент на заказ услуг, удобность в использовании и навигации.

Нужно расписать по каждому разделу. Как лучше организовать и т.д.

+ предложить несколько новых, интерестных разделов.

+ поработать с меню - как подменю разместить, дополнительные пункты и т.д.

Работы короче много :)

ВСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ В ОДНОМ ВОРД-ФАЙЛЕ, как рекоммендации.