Причесать сайт.

$50
Тестирование сайтовЗавершен4 заявки319 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть сайт. www.adlive.com.ua Необходимы идеи на усовершенствование сайта! Тоесть конкретные предложения, что добавить, что убрать, но на конкретных примерах. Например: "Вот есть такой-то блок заказа на таком-то сайте. Предлагаю его использовать тут и подправить его под ФС компании." Можно считать это конкурсом. Кто предложит самые толковые идеи, но обоснованные, тот получил оплату в размере до 30 у.е. + дальнейшее сотрудничество!

Важно вот что: на сайте много текста! Реально много! Как это исправить но в то же время чтоб сат не сплошной картинкой стал?

Основная идея: читаемость текста, максимальный акцент на заказ услуг, удобность в использовании и навигации.

Нужно расписать по каждому разделу. Как лучше организовать и т.д.

+ предложить несколько новых, интерестных разделов.

+ поработать с меню - как подменю разместить, дополнительные пункты и т.д.

Работы короче много :)

ВСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ В ОДНОМ ВОРД-ФАЙЛЕ, как рекоммендации.

16 лет назад
svyatko
36 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
99 отзывов(-4)
Выбранный исполнитель
zheran
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
16 лет назад
$30
4 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик, деньги получил, будем сотрудничать и дальше.
  • Похожие заказы

  • Настройка, поиск и устранение ошибок на сайте

    рабочая версия сайта тут http://www.pixl.ru/work/design/ Необходимо все подровнять,привести к общему знаменателю. В итоге все должно работать четко, в том числе на всех основных браузерах и разрешениях (от 1024х768) Сайт на основе php модулей.

    Тестирование сайтов2 исполнителя
    Закрыт
    16 лет назад

  • Удалить Trojan-Downloader JS.Remora.w

    Необходимо удалить вирус и восстановить работу 2-х сайтов! The requested URL http://www.technogermet.com/ is infected with Trojan-Downloader.JS.Remora.w virus The requested URL http://www.airgraph.ru/ is infected with Trojan-Downloader.JS.Remora.w virus От вас портфолио, сроки, стоимость! оставляйте свои предложения здесь, в личку не писать

    Тестирование сайтов7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработки на сайте (ASP.NET + MSSQL)

    На сайте www..........убрать- кораблик, ручки. Раздел "Новинки" переделать на "Новости, добавление текста с возможностью встаки картинок+ слова с возможностью ссылки на другую страницу. "Каталог" улучшить фунуционал ("Ручки"---- вниз Lecce Pen и др.показать в каталоге ). ...

    Тестирование сайтов1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Тестирование сайта продающего лодки

    $250

    5 долларов за КАЖДУЮ документированную ошибку сайта http://mrboating.com . Кидайте обнаруженные ошибки в форум критики сайта http://mrboating.com , в ветку http://weblancer.net/forum/themes/3347.html Оплачиваются только новые ошибки, ранее не обнаруженные кем-то другим. Принцип простой: кто первый ...

    Тестирование сайтов4 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Тестирование сайта и хостинга

    $100

    Определить и по возможности устранить существующие уязвимости сайта (PHP+MySQL). Протестировать хостинг, на котором расположен сайт. Дать общую оценку безопасности и рекомендации.

    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Сайт на Joomla

    Необходимо перенести два сайта с localhost на сервер. Cайты собраны на Joomla. Оплата по факту (почтовый перевод) - 1000руб. (за оба сайта) Подробно по-переписке: [email protected] Тихон

    Joomla
    Тестирование сайтов16 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • GUI анализ сайта

    $500

    Только для GUI профессионалов! Требуется GUI специалист для анализа дизайна сайта, около 60 интерфейсных страниц, анализ юзабилити проекта идеалогии WEB 2.0, работа совместно с удаленным дизайнером и верстальщиком по корректировке существующего дизайна. ОБЯЗАТЕЛЬНО от вас наличие ...

    Тестирование сайтов5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разобраться в системе безопасности готового сайта

    необходимо разобраться в системе безопасности готового сайта, все необходимое я дам, и запустить сайт в работу. Ситуация такова - мне прислали сайт литовцы. я организовал свое доменное имя и хостинг. нужно запустить сайт в работу, у меня самого ...

    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад