Настройка, поиск и устранение ошибок на сайте

Необходимо удалить вирус и восстановить работу 2-х сайтов! The requested URL http://www.technogermet.com/ is infected with Trojan-Downloader.JS.Remora.w virus The requested URL http://www.airgraph.ru/ is infected with Trojan-Downloader.JS.Remora.w virus От вас портфолио, сроки, стоимость! оставляйте свои предложения здесь, в личку не писать
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рабочая версия сайта тут
http://www.pixl.ru/work/design/
Необходимо все подровнять,привести к общему знаменателю.
В итоге все должно работать четко, в том числе на всех основных браузерах и разрешениях (от 1024х768)
Сайт на основе php модулей.
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