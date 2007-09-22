Настройка, поиск и устранение ошибок на сайте

Тестирование сайтовЗакрыт5 заявок345 просмотров
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рабочая версия сайта тут

http://www.pixl.ru/work/design/

Необходимо все подровнять,привести к общему знаменателю.

В итоге все должно работать четко, в том числе на всех основных браузерах и разрешениях (от 1024х768)

Сайт на основе php модулей.

16 лет назад
pixl
Tox 
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва
Выбранные исполнители
bananan
Мыкола 
54 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
7 отзывов(-2)
16 лет назад
lancer
Антон 
NaN летАвстралия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов(-4)
16 лет назад
С работой не справился!
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