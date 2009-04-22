Несколько раз выводили из строя сайт, хочу закрыть дыры. Писать только людям, говорящим с CarePHP на "ТЫ". Цены предлагайте. Линк на сайт при личном общении.
Тест скрипта
Есть скрипт продажи автомобилей http://www.apex-pro.ru - демо версия скрипта Regado
Требуются тестеры различных направлений - начиная от верстки, заканчивая программными ошибками.
Оплата - в зависимости от серьезности найденной ошибки колеблется от 0.1 до 0.5 у.е.
Выявление ошибок и их описание в реальном времени, поэтому нахождение ошибки и двойная оплата исключены.
Тест скрипта только сегодня, в связи с этим учитывайте свои возможности по времени.
Заявки фрилансеров
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