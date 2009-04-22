Есть скрипт продажи автомобилей http://www.apex-pro.ru - демо версия скрипта Regado

Требуются тестеры различных направлений - начиная от верстки, заканчивая программными ошибками.

Оплата - в зависимости от серьезности найденной ошибки колеблется от 0.1 до 0.5 у.е.

Выявление ошибок и их описание в реальном времени, поэтому нахождение ошибки и двойная оплата исключены.

Тест скрипта только сегодня, в связи с этим учитывайте свои возможности по времени.