Есть сайт psychologos.ru - Энциклопедия практической психологии. Существует уже более года, на нем более 3 000 уникальных статей (написанных автором), есть большие сайты, которые на него ссылаются, но посещаемость всего 500 человек ...
Найти и устранить дыры сайта,написаного на CarePHP
Несколько раз выводили из строя сайт, хочу закрыть дыры. Писать только людям, говорящим с CarePHP на "ТЫ".
Цены предлагайте. Линк на сайт при личном общении.
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