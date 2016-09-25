Тестирование прототипа страниц

Здравствуйте! Дело в том, что совсем недавно программисты доделали и сдали мой сайт - это Брачное агентство во Франции. Сайт разработанв программе 1С-Битрикс иобновлен до версии 16.5.4. Сайт, конечно, теперьдоделан и по идее должен работать. К сожалению, я егопротестировать не могу, т.к. он еще совсем новый. Клиентов на сайте пока совсем нет. По ...