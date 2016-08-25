Протестировать и скорректировать API

Здравствуйте! Дело в том, что совсем недавно программисты доделали и сдали мой сайт - это Брачное агентство во Франции. Сайт разработанв программе 1С-Битрикс иобновлен до версии 16.5.4. Сайт, конечно, теперьдоделан и по идее должен работать. К сожалению, я егопротестировать не могу, т.к. он еще совсем новый. Клиентов на сайте пока совсем нет. По ...
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Предыдущим программистом было реализовано API для интеграции с сервисом TravelLine.
Для того, чтобы коллеги из Travel Line смогли протестировать реализованную нами апи и начать интеграцию сервисов , надо предоставить логи и скриншоты нашего запроса на адрес реализованной API c телом запроса и наш ответ на этот запрос.
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