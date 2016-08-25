Протестировать и скорректировать API

Тестирование сайтовЗакрыт4 заявки310 просмотров
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Предыдущим программистом было реализовано API для интеграции с сервисом TravelLine.

Для того, чтобы коллеги из Travel Line смогли протестировать реализованную нами апи и начать интеграцию сервисов , надо предоставить логи и скриншоты нашего запроса на адрес  реализованной API c телом запроса и наш ответ на этот запрос.

7 лет назад
DenisD
Денис 
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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