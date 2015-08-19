Рекомендую Александра как профессионала в своей области и опытного заказчика. Задача была поставлена четко и процесс общения был комфортным. Заказчик всегда оперативно реагировал на вопросы, важные для выполнения задания, и профессионально подходил к вопросу их решения. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Спасибо!