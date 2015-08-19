Disappearance

Карина Disappearance

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

lightningsoft
Александр 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Тестирование ТЗ
Понравилось как Карина проверяла техническое задание. Казалось, что уже всё готово, но появлялись вопросы к функционалу, что позволило сделать проектирование ещё качественнее. Спасибо за отличную работу :)
Александр предоставил всю необходимую информацию для работы, оплата была своевременной. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество в будущем : )
Ответный отзыв
lightningsoft
Александр 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Тестирование прототипа страниц
Карина показала себя не только хорошим специалистом по тестированию, но и специалистом в области интерфейсов. Давала хорошие рекомендации по улучшению прототипа и проверила все страницы. Работой доволен, всем рекомендую :)
Работать с Александром приятно и комфортно: на все вопросы по работе я получил ответы, оплата тоже порадовала. Спасибо за интересную задачу, пишите ещё : )
Ответный отзыв
lightningsoft
Александр 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Регистрация пользователей
Понравилось, что Карина внимательно отнеслась к поставленной задаче. Все пожелания были учтены и внесены нужные правки. В будущем продолжим работу :)
Александр неоднократно помогал решить те или иные трудности, возникающие во время выполнения задачи, понятно объясняя, что именно должно быть сделано. Также понравилась скорость обратной связи, решение проблем не затягивалось, поскольку ответы на вопросы я получала мгновенно. Рекомендую Александра как толкового и ответственного заказчика.
Ответный отзыв
lightningsoft
Александр 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Помощь с парсингом
Понравилась работа Карины. Несмотря на большое количество товаров работа была сделана быстро и аккуратно :)
Понятное задание, своевременная оплата, комфортная коммуникация. С Александром приятно работать :)
Ответный отзыв
lightningsoft
Александр 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Тестирование интернет-магазина
Карина очень внимательно подошла к работе и проявила инициативу когда речь зашла о тексте страниц, что очень порадовало. В дальнейшем продолжим работу :)
Рекомендую Александра как профессионала в своей области и опытного заказчика. Задача была поставлена четко и процесс общения был комфортным. Заказчик всегда оперативно реагировал на вопросы, важные для выполнения задания, и профессионально подходил к вопросу их решения. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Спасибо!
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