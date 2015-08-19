Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
9 лет назад
Понравилось как Карина проверяла техническое задание. Казалось, что уже всё готово, но появлялись вопросы к функционалу, что позволило сделать проектирование ещё качественнее. Спасибо за отличную работу :)
Ответный отзыв
Александр предоставил всю необходимую информацию для работы, оплата была своевременной. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество в будущем : )
$20
10 баллов
9 лет назад
Карина показала себя не только хорошим специалистом по тестированию, но и специалистом в области интерфейсов. Давала хорошие рекомендации по улучшению прототипа и проверила все страницы. Работой доволен, всем рекомендую :)
Ответный отзыв
Работать с Александром приятно и комфортно: на все вопросы по работе я получил ответы, оплата тоже порадовала. Спасибо за интересную задачу, пишите ещё : )
$1
10 баллов
10 лет назад
Понравилось, что Карина внимательно отнеслась к поставленной задаче. Все пожелания были учтены и внесены нужные правки. В будущем продолжим работу :)
Ответный отзыв
Александр неоднократно помогал решить те или иные трудности, возникающие во время выполнения задачи, понятно объясняя, что именно должно быть сделано. Также понравилась скорость обратной связи, решение проблем не затягивалось, поскольку ответы на вопросы я получала мгновенно. Рекомендую Александра как толкового и ответственного заказчика.
$1
10 баллов
10 лет назад
Понравилась работа Карины. Несмотря на большое количество товаров работа была сделана быстро и аккуратно :)
Ответный отзыв
Понятное задание, своевременная оплата, комфортная коммуникация. С Александром приятно работать :)
$1
10 баллов
10 лет назад
Карина очень внимательно подошла к работе и проявила инициативу когда речь зашла о тексте страниц, что очень порадовало. В дальнейшем продолжим работу :)
Ответный отзыв
Рекомендую Александра как профессионала в своей области и опытного заказчика. Задача была поставлена четко и процесс общения был комфортным. Заказчик всегда оперативно реагировал на вопросы, важные для выполнения задания, и профессионально подходил к вопросу их решения. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Спасибо!
Тестирование сайтов
4 отзыва
$10/час
от $10от 2 дней
#19
Копирайтинг
2 отзыва
$3/час
от $3от 1 дня
#549
Переводы
нет отзывов
$4/час
от $5от 1 дня
#2752