Тестирование ТЗ

$20
Тестирование сайтовЗавершен9 заявок429 просмотров
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Протестировать ТЗ сервиса по типу как youla.io (посмотреть хорошо ли спроектирован и описан функционал или есть какие-то недочёты).

Бюджет 20 уе. Сроки 1 дня.

7 лет назад
lightningsoft
Александр 
37 летВенгрия
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Disappearance
Карина 
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
7 лет назад
$20
1 день
Понравилось как Карина проверяла техническое задание. Казалось, что уже всё готово, но появлялись вопросы к функционалу, что позволило сделать проектирование ещё качественнее. Спасибо за отличную работу :)
Александр предоставил всю необходимую информацию для работы, оплата была своевременной. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество в будущем : )