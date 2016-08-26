Аудит сайта с последующей оптимизацией

Подробный аудит сайта capmex.ru с выявлением всех технических ошибок для последующей последующей оптимизации и улучшения позиций в естественной

выдаче Яндекс и Google.

Кандидатам:

Пишите вкратце на что бы вы делали основной упор в работе и для получения какого результата.

Скиньте ссылки на ваши самые трудоемкие работы, желательно с описанием проделанных работ и полученными результатами.

Стоимость работ будет корректироваться после согласования с исполнителем масштаба

работ. Как такового ограничения по бюджету нет.