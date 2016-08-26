Аудит сайта с последующей оптимизацией

Тестирование сайтовЗакрыт6 заявок247 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Подробный аудит сайта capmex.ru с выявлением всех технических ошибок для последующей последующей оптимизации и улучшения позиций в естественной

выдаче Яндекс и Google.

Кандидатам:

Пишите вкратце на что бы вы делали основной упор в работе и для получения какого результата.

Скиньте ссылки на ваши самые трудоемкие работы, желательно с описанием проделанных работ и полученными результатами.

Стоимость работ будет корректироваться после согласования с исполнителем масштаба

работ. Как такового ограничения по бюджету нет.

7 лет назад
dimarodin
Дмитрий 
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Протестировать 6 приложений

    $1500

    Необходимо протестировать 6 приложений: 3 для Андроид, 3 для iOS.  Обязательно наличие девайсов: iPhone 6/6S, 5/5S Android: как минимум, любой Nexus, плюс Samsung Galaxy S5/6/7 Если у вас только один из девайсов, соответственно, только 3 приложения сможете тестировать, ...

    Тестирование сайтов14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сверить товар на .prom.ua

    Добрый день! Задание для тех, кто умеет работать на prom.ua. Есть прайс, нужно сверить наличие товара и поменять цены. Задание простое и срочное! Но требует внимательности. Подробности исполнителю.

    Тестирование сайтов3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Срочно требуется аудит интернет магазина.

    Нужно срочно протестировать [url=http://dogbutik.ru/]интернет магазин[/url] на корректность работы в режимах розничной и оптовой торговли, начиная от регистрации, кончая оформлением заказов. Составить протокол ошибок и написать ТЗ программистам на их исправление. Прошу внимательно прочитать задание. Рассмотрю все предложения с ...

    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Протестировать и скорректировать API

    Предыдущим программистом было реализовано API для интеграции с сервисом TravelLine. Для того, чтобы коллеги из Travel Line смогли протестировать реализованную нами апи и начать интеграцию сервисов , надо предоставить логи и скриншоты нашего запроса на адрес  реализованной API ...

    Тестирование сайтов4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Надо тестировать проект

    Добрый день. Ищу человека который сможет протестировать наш проект от А-до Я и дать предложения и ошибки по юзабилити и технической части. На основе теста составить техническую задачу для разработчиков. С опытом и портфолио по работе. Надо будет протестировать ...

    Тестирование сайтов10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Техническая поддержка сайта

    Здравствуйте! Дело в том, что совсем недавно программисты доделали и сдали мой сайт - это Брачное агентство во Франции.  Сайт разработанв программе 1С-Битрикс иобновлен до версии 16.5.4. Сайт, конечно, теперьдоделан и по идее должен работать.  К сожалению, я егопротестировать не могу, т.к. он еще совсем новый. Клиентов на сайте пока совсем нет. По ...

    Тестирование сайтов12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Оценить профессионализм написанного кабинета

    Добрый день, Нужны 5 - 7 программистов которые смогут оценить профессионализм написанного кабинета.  PHP, MYSQL, JQUERY,HTML Мною был написан личный кабинет Позвонковый:  [url=http://pozvon.askripka.com/login]http://pozvon.askripka.com/login[/url] +380669824975 B1BPY5 [url=http://dropmefiles.com/SItsM]http://dropmefiles.com/SItsM[/url] - Исходный код кабинета.  C уважением к Вам,  Алексей Скрипка.

    Тестирование сайтовнет заявок
    Закрыт
    7 лет назад