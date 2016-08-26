Протестировать прототип страниц сервиса по типу как youla.io. Бюджет 20 уе. Сроки 1 дня.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо протестировать 6 приложений: 3 для Андроид, 3 для iOS.
Обязательно наличие девайсов: iPhone 6/6S, 5/5S
Android: как минимум, любой Nexus, плюс Samsung Galaxy S5/6/7
Если у вас только один из девайсов, соответственно, только 3 приложения сможете тестировать, рассматриваю найм нескольких тестировщиков, чтобы покрыть тестами все устройства. В откликах обязательно присылайте пример отчета.
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