Срочно требуется аудит интернет магазина.

Нужно срочно протестировать интернет магазин на корректность работы в режимах розничной и оптовой торговли, начиная от регистрации, кончая оформлением заказов. Составить протокол ошибок и написать ТЗ программистам на их исправление.

Прошу внимательно прочитать задание. Рассмотрю все предложения с указанием стоимости и сроков (сообщение, обязательно, начинать со слова амиго).

Детали при переписке.