Сверить товар на .prom.ua

Тестирование сайтовЗакрыт3 заявки177 просмотров
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Добрый день!

Задание для тех, кто умеет работать на prom.ua.

Есть прайс, нужно сверить наличие товара и поменять цены.

Задание простое и срочное! Но требует внимательности.

Подробности исполнителю.

7 лет назад
Nadolnaya1
Оксана 
48 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
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