Тестирование веб-интерфейса новых релизов крупного веб портала

Тестирование сайтовЗакрыт10 заявок210 просмотров
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Тестирование веб-интерфейса новых релизов крупного веб портала. Работа регулярная 1-2 дня в неделю (ориентировочно среда, четверг). Примерные тестовые кейсы для ознакомления вышлю.

7 лет назад
rollan2404
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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