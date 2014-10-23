rollan2404

Основные требования: PHP 5.4+, MySQL, сложные запросы (знать что такое триггеры), уметь оптимизировать запросы. 1С-Битрикс: Управление сайтом, опыт в написании компонент и модулей от года. Javascript, jquery обязательно CSS, HTML на приличном уровне. Плюсом будет: Bootstrap или любой другой шаблонизатор для адаптивной ...