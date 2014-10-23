rollan2404

Павел Шмидков rollan2404

 
38 летРоссия/Дубна
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$300
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Zakrevskiy
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$300
10 баллов
6 лет назад
Верстка
Четко поставлена задача. Оплата в срок. Постоянно на связи. Только положительные эмоции от работы!
Отличный разработчик. Работу делает уверенно и качественно. Рекомендуем.
Ответный отзыв
dr_yand
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$200
10 баллов
9 лет назад
Разработка приложения под Android
Все замечания в процессе разработки были по делу. Быстрая оплата за работу.
Хороший разработчик! Справился раньше сроков, рад сотрудничеству. Респект))
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Stepurich
Андрей 
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 отзывов
$25
10 баллов
9 лет назад
Доработка сайта на 1С-битрикс
Редкий заказчик – понятное ТЗ, адекватное отношение, моментальная оплата.
все отлично, без лишних вопросов и возвратов на доработку рекомендую
Ответный отзыв
Zakrevskiy
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$250
10 баллов
9 лет назад
"Натянуть" верстку на Битрикс
Рад был сотрудничеству!
Работу сделал хорошо, рекомендуем. Спасибо
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