rollan2404

Основные требования: PHP 5.4+, MySQL, сложные запросы (знать что такое триггеры), уметь оптимизировать запросы. 1С-Битрикс: Управление сайтом, опыт в написании компонент и модулей от года. Javascript, jquery обязательно CSS, HTML на приличном уровне. Плюсом будет: Bootstrap или любой другой шаблонизатор для адаптивной ...
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $300
макеты на почтуHTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Доработка небольшой программки на Qt, висящая в System Tray Windows .Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт7 лет назад
необходим опыт работы с библиотекой vis.js. http://visjs.org/network_examples.htmlHTML-верстканет заявокЗакрыт7 лет назад
Тестирование веб-интерфейса новых релизов крупного веб портала. Работа регулярная 1-2 дня в неделю (ориентировочно среда, четверг). Примерные тестовые кейсы для ознакомления вышлю.Тестирование сайтов10 заявокЗакрыт7 лет назад
настройка шаблона на opencart + небольшие доработкиСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Разработка приложения под Android. Описание в приложенном файле. Подробности по скайпуМобильные приложения1 исполнительЗавершен9 лет назад
добавление страниц, форм, и так далее - по мелочамВеб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужен специалист по CMS Netcat для поддержания сайта компанииСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо интегрировать кассовый аппарат с внешней системой. Примерный алгоритм см. в приложении. Java, Mysql, WSDL, Apache Tomcat Доп. материалы предоставлю через git.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $250
Необходимо разработать шаблон для 1С-Битрикс (Малый бизнес) на основе готовой верстки. Макеты вышлюСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад