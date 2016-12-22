Отдебажить и сделать патч для Javascript библиотеки

Тестирование сайтовЗавершен1 заявка242 просмотра
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Платформа https://onesignal.com дает возможность отсылать push уведомления и предоставляет javascript библиотеку для работы с ней.

Проблема в том, что эта библиотека не работает, когда загружена в iframe.

Буквально пару месяцев назад библиотека частично работала (тот функционал, что нам был нужен), сейчас - уже нет.

Нужно отдебажить почему эта зараза перестала работать и предложить патч.

От вас требуется

1) быть javascript-ниндзя. Нужно отдебажить javascript прямо во встроенном дебагере браузера. Базовых знаний jquery не хватит - даже не тратьте время. 

2) не задавать глупых вопросов. Я предоставлю логин\пароль к сайту. Там есть страница http://asd.com/x.php в которой все работает, если открыть её напрямую и не работает, если открыть  http://asd.com/main.html в котором есть iframe, где грузиться тот же http://asd.com/x.php. Задача - заставить заработать в main.html

3) быть готовым получить отрицательный отзыв если вы возьметесь за задачу и не сделаете её. Сроки - до недели-двух (там работы максимум на пару часов, если вы реально разбираетесь в javascript)

Javascript
7 лет назад
zhil
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
4 дня назад
Выбранный исполнитель
Amazo
26 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$50
5 дней
все ок, рекомендую
Все ок
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