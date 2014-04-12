Тестирование системы заказа

Сайт http://www.eurosegway.es/

Нажав на большую красную кнопку начинается бронирование поездки.

По сообщениям от нескольких клиентов, бывает что они не могут выбрать свободное время (не на текущие сутки , а на др день).

Надо отловить условие при котором это происходит, браузер, Ос и тд.

Под древние браузеры сайт не заточен, их тестировать не надо!

1. При тестировании или не подтверждайте свои заявки на последнем шаге, или пишите слово test в комментариях к заказу или в поле name.

2. на ближайшие сутки заказы не делать, там другой обработчик события!

Оплата по факту выполнения WMR по ЦБРФ на день оплаты.

Бесценные заявки не рассматриваются, и обращений в ЛС по ним от меня ждать бесполезно!!!