Тестирование системы заказа

Система по оценке работы студентов преподавателями. Студенты заполняют анкеты это в дальнейшем утверждается преподавателями. Дальше вступает система судейства. Тестировать нужно очень тщательно взаимодействие всех юзеров (во всех браузерах), чтобы выполнялись все правила. Требования: 1) Тщательное тестирование приложения, выявление ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт http://www.eurosegway.es/
Нажав на большую красную кнопку начинается бронирование поездки.
По сообщениям от нескольких клиентов, бывает что они не могут выбрать свободное время (не на текущие сутки , а на др день).
Надо отловить условие при котором это происходит, браузер, Ос и тд.
Под древние браузеры сайт не заточен, их тестировать не надо!
1. При тестировании или не подтверждайте свои заявки на последнем шаге, или пишите слово test в комментариях к заказу или в поле name.
2. на ближайшие сутки заказы не делать, там другой обработчик события!
Оплата по факту выполнения WMR по ЦБРФ на день оплаты.
Бесценные заявки не рассматриваются, и обращений в ЛС по ним от меня ждать бесполезно!!!
- Похожие заказы
- $500Тестирование сайтов8 заявокЗакрыт10 лет назад
На сайте постоянные проблемы со слайдером и входом админку. Нужно по логам найти причину и избавиться от вирусов раз и навсегда. Прикрыть дыры на сайте. Нужен человек, кто разбирается в этой теме. Joomla 3.2.3 Пишите.Завершен10 лет назад
- $50
Нужно протестировать существующий сайт www.mwclub.com.uaТестирование сайтов13 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Добрый день, есть проект на два дня нужно потестить конкретные функции веб сервиса, проект на два три дня, тестируете шлете баги программисту. тестировать нужно не все, а только конкретные функции, которые будут в тз.Завершен10 лет назад
- $100
The site that’s being built (and currently in the staging phase) is basically a click-bait site similar to Imgur. Need help from someone able to advise/consult on implementing a swipe feature on mobile on all ...Тестирование сайтов1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $1000
Требуется удаленный фуллтайм тестировщик (даже скорее QA) для тестирования веб-сайтов различной тематики: - тестирование верстки (на кроссбраузерность) - функциональное тестирование среди сайтов в основном промо, бывают интернет магазины. обязателен опыт работы в данной области. Работа фуллтайм с 10 до 19 по ...Тестирование сайтов9 заявокЗакрыт10 лет назад
Бюджет по договоренности Требуется QA тестировщик, для тестирования отдельных модулей интернет магазина, модули постоянно разрабатываются, так то работа в данном направлении, есть довольно часто. На данный момент есть 1. Модуль для тестирования уже готовый. 2. ...Тестирование сайтов7 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо провести анализ всего сайта и составить список рекомендаций, как по улучшению юзабилити, так и про продвижению продукта. Продвижение пока без рекламы. Например: есть список, где можно купить товар в офлайновых магазинах. Но возможно ...Тестирование сайтов2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте. Требуется Консультация по удалению вируса с аккаунта. На аккаунте 3 сайта на WP, все заражены. Прогоняли по он-лайн антивирусникам – не определяют. Яндекс и Гугл сайты не считают сайты опасными. Как обнаружили: В файлах .htaccess появились лишние записи. Потом ...Тестирование сайтов6 заявокЗакрыт10 лет назад
Работа над ошибками, проблема связаная с яндексом выдает 2 ошибки то ли на стороне сервера, то ли на сайте, Надо помочь решить проблему. Жду адекватных предложений "скрин в приложении"Завершен10 лет назад