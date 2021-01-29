Перевод Видео с АНГЛ на РУС

ТранскрибацияЗакрыт75 заявок1438 просмотров
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Вот видео, которое нужно перевести в текст - https://www.youtube.com/watch?v=9zghOflrv8A

3 года назад
vlad_rubatskij
23 годаБеларусь
5 лет в сервисе
Был
год назад
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