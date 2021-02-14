Транскрибация

ТранскрибацияЗавершен74 заявки2124 просмотра
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Небходимо выполнить транскрибацию длительность видео 2 часа к субботе. 

3 года назад
Tigrenok_749
Наталья 
32 годаРоссия
4 года в сервисе
Была
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
merkysha
Марина 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
год назад
3 года назад
$17
2 дня
Все нормально. По срокам сделано, как договаривались. Присутствуют ошибки по тексту, которые видимо сделаны из-за спешки.
Спасибо за сотрудничество!
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