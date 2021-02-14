Транскрибация

Добрый день! Необходимо набрать 2 часа общественных слушаний с разделением голосов на абзацы. Сделать до четверга
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Небходимо выполнить транскрибацию длительность видео 2 часа к субботе.
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