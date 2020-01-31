Расшифровка 4-х аудио

Задача- перевести видео в текст, исключив слова-паразиты и повторяющиеся фразы. Видео-лекции по маркетингу Продолжительность видео в сумме: 32 минуты Ссылки на видео и доступ к платформе предоставим исполнителю. Как можно быстрее. Укажите пожалуйста в какой срок можете выполнить заказ. p.s. ...