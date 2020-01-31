Расшифровка 4-х аудио

ТранскрибацияЗакрыт50 заявок801 просмотр
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Надо расшифровать 4 аудио. В общей сложности, 52 минуты. Слышимость хорошая

4 года назад
guest_15774437994419
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Margarita2000
Маргарита 
53 годаРоссия
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
$10
2 дня
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