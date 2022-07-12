Транскрибация аудио в текст

Транскрибация из аудио в текст

  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Закрыт256 заявок4172 просмотра

Необходимо напечатать текст к аудиозаписи длительностью 25 минут

3 года назад
guest_16576281514714
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Вера
 
35 лет
3 года в сервисе
Была
6 месяцев назад
3 года назад
Печеконов
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анна
 
31 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ольга
 
29 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Игорь
 
32 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Мария
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Аліна
 
32 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Катя
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Юлія
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Наталія
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анна-марія
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Олександра
 
47 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Максим
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Світлана
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Іван
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Фонов
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Полина
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Диана
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Денис
 
23 года
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад
Алина
 
18 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Аделина
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Татьяна
 
36 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Діана
 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Ирина
 
37 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Вячеслав
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
3 года назад
Аліна
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Мелисса
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ангелина
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Максим
 
33 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Марія
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Алсу
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Ксения
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Лиана
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Софья
 
22 года
4 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Катя
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Михаэль
 
22 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Вероника
 
34 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Вадим
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ірина
 
33 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Марина
 
34 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Алтынай
 
34 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Лебедева
 
31 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ахат
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Алина
 
28 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Яна
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Елена
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Леонид
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Евгений
 
33 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Юлия
 
32 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Айгуль
 
43 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Юлія
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Юрий
 
35 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Христина
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ишутин
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Алевтина
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Азамат
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Валерія
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Жасмин
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Світлана
 
49 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Александр
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Карина
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Мария
 
30 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Вова
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Александр
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Скороход
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анастасія
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Елизавета
 
21 год
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анна
 
34 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Аврора
 
21 год
4 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ранель
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анастасія
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Адриана
 
24 года
3 года в сервисе
Была
6 месяцев назад
3 года назад
Токжан
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Марія
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Сергей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Елизавета
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Валерия
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Татьяна
 
30 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Татьяна
 
29 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Никита
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анна
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Єва
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
год назад
1 отзыв
3 года назад
Алёна
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Елена
 
30 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Игорь
 
60 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Валерия
 
32 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Аделина
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Валентина
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Поклонська
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ирина
 
46 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Лаура
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Олена
 
45 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ерсултан
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Светлана
 
46 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ирина
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Акнур
 
37 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Юлия
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Асылжан
 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Ярослава
 
28 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Єлизавета
 
28 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анна
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Сергій
 
39 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анна
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Юлія
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анастасія
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Катя
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Екатерина
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Олена
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ганна
 
31 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ришко
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Александра
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Іванна
 
32 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ольга
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Наталья
 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 дня назад
105 отзывов
3 года назад
Андрій
 
42 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Мария
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Вікторія
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Никита
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Антоніна
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Матвей
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Екатерина
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Софія
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ирина
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Иван
 
31 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Каріна
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Надежда
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анна
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анна
 
21 год
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Світлана
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Евгения
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Иван
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Виктория
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Станислав
 
33 года
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Евгения
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Лолита
 
30 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Вікторія
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Алина
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Роман
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Айнура
 
28 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Алиса
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анна
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Дарія
 
28 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Анастасия
 
18 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Сергей
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Наталия
 
36 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Дианна
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Виктория
 
35 лет
10 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
3 года назад
Юлия
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Назар
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Діма
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
3 года назад
Светлана
 
44 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Владислав
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Карина
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Андрей
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анна
 
22 года
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Яна
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Мария
 
36 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Тетяна
 
37 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ламара
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Матвей
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
41 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Александра
 
43 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Вікторія
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Аля
 
29 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Евдокия
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Елена
 
58 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Данила
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Азалия
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Кристина
 
32 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Лидия
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Елизавета
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Олег
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Анастасия
 
18 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Карина
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Валерия
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Максим
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Светлана
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Вероника
 
39 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Алина
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Данил
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Иван
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Олеся
 
47 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Владислав
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Самат
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ольга
 
24 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Дина
 
42 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анна
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Вікторія
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Александра
 
24 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Елена
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Алина
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Евгений
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Владимир
 
61 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Евгений
 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Фещук
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Иван
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Жандарбек
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Марина
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Сергей
 
37 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Маша
 
18 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Артём
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
29 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Єлизавета
 
21 год
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Марина
 
43 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Валерія
 
23 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Илля
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Татьяна
 
38 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Мар'яна
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ангелина
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Антон
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 года назад
Екатерина
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Варвара
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Сергей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Максим
 
45 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анна
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Андрей
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Юлія
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
София
 
28 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анна
 
35 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Слава
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Булычева
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Асылбек
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Марина
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Елена
 
29 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Антон
 
39 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Катерина
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Дарья
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анна
 
29 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Алина
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Марина
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Сергій
 
34 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ольга
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Андрій
 
41 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Даша
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Екатерина
 
36 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Андріана
 
18 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Артем
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
19 дней назад
4 отзыва
3 года назад
Наталья
 
37 лет
4 года в сервисе
Была
2 дня назад
3 отзыва
3 года назад
Таша
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Рано
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Игорь
 
45 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Марина
 
41 год
14 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
48 отзывов
3 года назад
Дарья
 
21 год
4 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Даниил
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Арина
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
96 отзывов(-1)
3 года назад
Гульшат
 
21 год
3 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
1 отзыв
3 года назад
Евгения
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Мария
 
29 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
8 отзывов
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Расшифровать звуковую дорожку видео на румынском языке в текст

    Необходимо расшифровать звуковую дорожку видео на румынском языке продолжительностью 1 час 45 минут. Текст должен быть структурирован, без повторов и ошибок, с использованием необходимых знаков препинания. Удалить некорректные слова и проверить орфографию.

    Транскрибация7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Транскрибация видеороликов YouTube

    $65

    Требуется выполнить транскрибацию 25 видеороликов с YouTube в текст. Средняя продолжительность каждого видео составляет 10 минут. Пример работы можно найти в указанном видео.

    Транскрибация297 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Транскрибация видео на постоянной основе, 3-5 видео в день, по 10-20

    Ищем специалиста для транскрибации 3-5 видео в день, продолжительность каждого видео составляет 10-20 минут. Работа на постоянной основе. Требуется высокая скорость и точность выполнения.

    Транскрибация252 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Транскрибировать 2 видео - 1ч 10мин + 1ч 25 мин

    Необходимо транскрибировать два видео: первое длительностью 1ч 10мин и второе 1ч 25мин. Важно сохранить текст слово в слово, акцентируя внимание на описании болей клиента и его благодарностях команде и Луне. Ожидается точность и внимательность к деталям.

    Транскрибация120 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевести аудиозапись звонка в текст

    Необходимо транскрибировать аудиозапись звонка длиной 35 минут с двух родственников. Запись должна быть оформлена в виде диалога с указанием эмоций и всех звуков, включая междометия и перебивания. Результат должен точно отражать разговор, чтобы можно было понять эмоциональный контекст и изменения в тоне.

    Транскрибация1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Расшифровать запись

    Необходимо расшифровать аудиозапись с конференции длительностью 1 час в текстовый документ. Требуется точная и качественная транскрибация материалов для дальнейшего использования.

    Транскрибация142 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевод судебной записи в текст

    Требуется перевести три записи судебного заседания в текстовый формат. Длительность записей: первая - 17 минут, вторая - 6,5 минут, третья - 1,5 минуты. Необходимо обеспечить точность и полноту транскрибации.

    Транскрибация121 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Транскрибация аудио в текст

    Необходимо выполнить транскрибацию аудио в текстовый формат. В процессе могут быть задействованы таблицы и схемы. Ожидается качественный перевод аудиозаписей с учетом всех деталей.

    Транскрибация101 заявка
    Закрыт
    3 года назад