Чат менеджер

$750
Управление продажамиЗакрыт1 заявка951 просмотр
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Проводим набор в нашу маркетинговую компанию на должность чат-менеджера. ‍♀️

Работать можно даже с телефона 🔥

Требования:

- наличие телефона/ ПК

- желание обучаться

- наличие 2-3 свободных часов в день

- грамотность

Заинтересованных прошу писать мне в Telegram!

@elizaveta_work

P. S. Больше шансов получить работу будет у тех, кто напишет раньше. Так как запросы обрабатываются в порядке очереди☝

2 года назад
guest_16422397919249
2 года в сервисе
Был
2 года назад