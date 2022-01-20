Чат менеджер

Проводим набор в нашу маркетинговую компанию на должность чат-менеджера. ‍♀️

Работать можно даже с телефона 🔥

Требования:

- наличие телефона/ ПК

- желание обучаться

- наличие 2-3 свободных часов в день

- грамотность

Заинтересованных прошу писать мне в Telegram!

@elizaveta_work

P. S. Больше шансов получить работу будет у тех, кто напишет раньше. Так как запросы обрабатываются в порядке очереди☝