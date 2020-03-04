Найти нескольких клиентов на мобильную разработку

Нужно найти для моей компании клиентов через доски объявлений (работа с запросами на fl.ru, upwork.com, etc) - помочь им сформулировать свои пожелания в виде понятных требований и запустить как проект (workflow нашей работы я дам, расскажу что к чему).Вопросы, уточнения, мысли, фантазии - пишите, буду рад найти подходящего человека.Внимательно читаю каждый отклик. Не вакансия.