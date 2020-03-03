Лидогенерация, Сбор информации в интернете.

Необхоидмо провести поиск компаний в РФ, которые используют собственные сервера времени (time server, PTP servers). Именно сервера времени находятся в польховании.

Регионы: Моква, Питер, Краснодарский край, Архангельск, Владивосток. Потом можно расширить перечень регионов.

Интересуют только крупные компании:

· банки.

· ЦОД.

· Сетиэлектроснабжения, умные подстанции.

· Телеком: 4G,5G, PSTN, Профессиональная радиосвязь (PMR), Satcom.

· Автоматизированныесистемы коммерческого учета энергоресурсов.

· Распределенные корпоративныеинформационные системы.

· Системы промышленнойавтоматизации.

Источники информации

- тендерные площадки, кто закупал сервера времени

- c сайтов кто продает сервера времени

- yandex :-)

На втором этапе необходимо выйти на конкретных сотруднкиов отвечающих за сервера времени в выбранных организациях.

В заявке обязательно опишите ваш опыт по данному направлению, и что можете предложить как по цене, так и спектру услуг