Лидогенерация, Сбор информации в интернете.

Требуется найти двух партнеров кто разместит у себя на сайте форму заказа билетов. Сайты должны быть посещаемые (Яндекс ИКС не меньше 300). Качественно выполнить работу по данному заданию в течении двух недель.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необхоидмо провести поиск компаний в РФ, которые используют собственные сервера времени (time server, PTP servers). Именно сервера времени находятся в польховании.
Регионы: Моква, Питер, Краснодарский край, Архангельск, Владивосток. Потом можно расширить перечень регионов.
Интересуют только крупные компании:
· банки.
· ЦОД.
· Сетиэлектроснабжения, умные подстанции.
· Телеком: 4G,5G, PSTN, Профессиональная радиосвязь (PMR), Satcom.
· Автоматизированныесистемы коммерческого учета энергоресурсов.
· Распределенные корпоративныеинформационные системы.
· Системы промышленнойавтоматизации.
Источники информации
- тендерные площадки, кто закупал сервера времени
- c сайтов кто продает сервера времени
- yandex :-)
На втором этапе необходимо выйти на конкретных сотруднкиов отвечающих за сервера времени в выбранных организациях.
В заявке обязательно опишите ваш опыт по данному направлению, и что можете предложить как по цене, так и спектру услуг
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