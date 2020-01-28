Уважаемые фрилансеры!Нужна консультация специалиста с опытом работы менеджером продаж в российской компании, которая занимается внедрением bitrix24. Предпочтительно, чтобы регион работы был Санкт-Петербург, можно Москва. Особенно интересует опыт холодных звонков и звонков по бесплатным заявкам из ...
Холодные звонки. Генерация лидов. Обзвон по холодной базе - Логистика.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Услуга: Международные грузовые перевозки
Клиент: Импортеры и экспортеры (база наша)
География: Украина
Схема работы:
1. Звонить по базе (предоставим), задача выйти на ЛПР по международным перевозкам
2. Заполнять отчет с комментариями после звонка (перезвонить, не отвечает, согласие, почему отказался)
3. Передавать данные, с контактными данными клиента, отделу логистики для проработки конкретных доставок
Телефонию предоставляем - подключение через софт фон к SIP/VOIP Бинотел.
У вас будет полная информация, которая будет прописана в скрипте звонка и памятке: нюансы, как работает компания, подробная информация об услугах, как работать с базой.
Оплата - за каждый лид - обсуждается - предлагайте.
Главное — готовность к холодным звонкам, умение продавать, уверенность в своих словах и готовность к работе с возражениями.
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