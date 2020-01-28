Холодные звонки. Генерация лидов. Обзвон по холодной базе - Логистика.

Услуга: Международные грузовые перевозки

Клиент: Импортеры и экспортеры (база наша)

География: Украина

Схема работы:

1. Звонить по базе (предоставим), задача выйти на ЛПР по международным перевозкам

2. Заполнять отчет с комментариями после звонка (перезвонить, не отвечает, согласие, почему отказался)

3. Передавать данные, с контактными данными клиента, отделу логистики для проработки конкретных доставок

Телефонию предоставляем - подключение через софт фон к SIP/VOIP Бинотел.

У вас будет полная информация, которая будет прописана в скрипте звонка и памятке: нюансы, как работает компания, подробная информация об услугах, как работать с базой.

Оплата - за каждый лид - обсуждается - предлагайте.

Главное — готовность к холодным звонкам, умение продавать, уверенность в своих словах и готовность к работе с возражениями.