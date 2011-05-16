Необходимо переделать скрипт, который позволяет автоматически обновлять заявки на LARDI через API с учетом нижеследующего: Имеющийся скрипт работал на старой версии API, нужно переделать на новую версию API http://api.lardi-trans.com/v2/docs/index.html (JSON, REST API)Сейчас одну заявку разрешают ...
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Услуга: Международные грузовые перевозки Клиент: Импортеры и экспортеры (база наша) География: Украина Схема работы: 1. Звонить по базе (предоставим), задача выйти на ЛПР по международным перевозкам 2. Заполнять отчет с комментариями после звонка ...Продажи и лиды21 заявкаЗакрыт5 лет назад
Основные требования: 1. Рассылка 100-150 тыс. писем в месяц 2. Динамическая смена отправителя 3. Использование различных SMTP для отправки 4. Задержка отправки (к примеру каждый час по 150 писем) 5. ...Системное администрирование16 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходим парсер, который позволит реализовать парсинг сайта https://lardi-trans.com/ чтобы получать уведомления когда появляются новые грузы по заданным условиям (например: http://prntscr.com/pextsn). Таких условий будет 4 по которым надо отслеживать добавление новых заявок. Интервал проверки каждые 5 минут. Желательно установка ...Веб-программирование32 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $500
Необходимо разработать КРЕАТИВНЫЙ УЗНАВАЕМЫЙ ЯРКИЙ (WOW) дизайн для брендирования автомобилей: 1. Ланос ПИКАП 2. Форд ТРАНЗИТ Без банального размещения фотографий товаров и текста на автомобиле. Фотографии ...Иллюстрации и Рисунки19 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо запустить корпоративный сайт с каталогом товаров (он-лайн заказ) на базе 1С БитриксВеб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
Вакансия: Обработка и вырезка фотографий на постоянной основе. Есть фотографии - нужно отредактировать и вырезать или заменить фон. От Вас потребуется: - Наличие портфолио работ. - Иметь опыт профессиональной работы. ...Обработка фотографий63 заявкиЗакрыт14 лет назад