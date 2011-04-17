Ищу дизайнера для обработки фотографий

Обработка фотографийЗакрыт63 заявки1153 просмотра
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Вакансия: Обработка и вырезка фотографий на постоянной основе. Есть фотографии - нужно отредактировать и вырезать или заменить фон.

От Вас потребуется:

- Наличие портфолио работ.

- Иметь опыт профессиональной работы.

- Обработка, ретушь, цветокоррекция и обрезка фотографий.

- Скорость, внимательность, пунктуальность, профессионализм, ориентированность на достижение результатов.

- Знание процессов обработки фотографий.

Условия работы:

- График работы: удаленно

- Предпочтение – вменяемым ценовым предложениям.

- Указывайте, пожалуйста свою цену из расчёта за 1 фото.

13 лет назад
minchuk
Максим 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
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