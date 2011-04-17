Ищу фотошопера для ретуши фотографий

Требуется график для обработки фотографий в фотошопе (фото детей - детские сады, школы). Работа с коллажами - составление, монтаж.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для обработки студийных (портретных) фотографий ищу опытного и исполнительного фотошопера для регулярного сотрудничества.
Задачи: скорректировать цвето-тонопередачу, обработать кожу, проработать глаза.
Предпочтение – вменяемым ценовым предложениям.
Указывайте, пожалуйста свою цену из расчёта за 1 фото.
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