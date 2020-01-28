Специалист по настройке и внедрению CRM bitrix24

Управление продажамиЗакрыт1 заявка198 просмотров
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Ищем специалиста для настройки бизнес-процессов и внедрению CRМ bitrix24. 

Задачи: 

1. Интеграция бизнес-процессов в CRM: 

- обработка "холодных" звонков 

- коммуникация с клиентами (рассылки email, telegram/whatsapp) 

- сервисная поддержка клиентов. 

4 года назад
Fridnokrat
23 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад