Специалист по настройке и внедрению CRM bitrix24

Задача: - Обзвонить объекты (бизнесы) по списку, который вам дадут, задать нужные вопросы и передать контакты мне. От вас жду умение общаться по телефону. Не нужно быть профи, главное, чтобы вы могли уверенно вести разговор; Я подскажу, что ...