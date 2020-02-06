Нужны лиды: производство рекламных вывесок в Москве

Требуется найти двух партнеров кто разместит у себя на сайте форму заказа билетов. Сайты должны быть посещаемые (Яндекс ИКС не меньше 300). Качественно выполнить работу по данному заданию в течении двух недель.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вот лендинг: rabukva.ru
территория - Москва.
Услуги: объемные буквы с подсветкой, световые короба, тонкие панели и т.д.
Нужны максимально бюджетные лиды.
Кто что может предложить? У кого какой опыт в этой сфере по Москве?
Настроены на долгосрочное сотрудничество, при условии нужного результата.
Ждем предложения с условиями и ценами.
Бюджет небольшой на старте, но готовы увеличивать при получении первых результатов.
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